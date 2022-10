Nieuw hotelschip voor asielzoekers aangemeerd in haven van Huizen

Het nieuwe hotelschip voor asielzoekers is vanmiddag aangekomen in de werkhaven van Huizen. Het schip gaat maximaal zes maanden lang een grote groep asielzoekers huisvesten in het voormalige vissersdorp.

Het is grijs en regenachtig weer als de MS Fortuna vanuit de mist op het Gooimeer de haven in komt varen. Normaal wordt de Fortuna gebruikt als cruiseschip op de Donau, vandaag komt het schip rechtstreeks aan vanuit het Duitse Passau. De laatste reguliere passagiers zijn pas zondag 9 oktober weer aan land gekomen.

De asielzoekers verblijven er nog niet, er moeten nog enkele voorbereidingen getroffen worden die nog een paar dagen gaan duren. Zo moet er onder anderen nog voor internet worden gezorgd.

Er lag eerder dit jaar al een cruiseschip in de haven van Muiden. Daar was toen plaats voor 170 mensen aan boord, uit landen als Syrië, Eritrea en Turkije. Oekraïeners zaten hier niet bij. Welke nationaliteiten deze keer aan boord zullen verblijven is nog niet duidelijk. Dinsdag 25 oktober komen de asielzoekers aan boord.

Omwonenden

Omwonenden en ondernemers waren in het voorjaar sceptisch over de komst van de eerste boot, maar achteraf gaven zij aan dat het mee is gevallen met de overlast.

Dinsdag krijgen ondernemers en omwonenden de mogelijkheid om zelf een kijkje te nemen aan boord. Ook is er - net als bij het vorige schip - een klankbordgroep opgericht die regelmatig bij elkaar gaat komen om alle betrokken partijen zo goed mogelijk proberen te betrekken. Het schip zal er maximaal zes maanden liggen, afhankelijk van tussentijdse evaluaties.