Het normale leven begint weer voor wereldreizigers Tjaart, Mariska en kinderen: "Heel onwerkelijk"

Tjaart Hoeksema, Mariska Woertman en kinderen Linde en Berber hebben vanaf 2018 op hun zeilboot de mooiste plekken op de wereld ontdekt, maar sloten deze bijzondere reis afgelopen zaterdag af. Ze zijn weer terug op Texel en dat betekent het oude leventje weer oppakken, al is dat nog best even wennen.

Tjaart en Mariska op zeilboot Zouterik - NH Nieuws

Vier dagen na hun thuiskomst op Texel is Zouterik, het zeilschip wat vier jaar lang het thuis was van de familie, al voor een groot deel leeggehaald. Het gezin woont weer in hun huis in De Cocksdorp. En dat betekent dat je vieze kleren meteen in de wasmachine kunnen, de internetverbinding overal werkt en je je hoofd niet telkens stoot als je naar een andere kamer gaat. Dat was dus op de boot wel anders. "Binnen hebben we geen douche op de boot", vertelt Mariska. Het gezin moest daarom buiten, soms met onwijs koude temperaturen, op het dek douchen. "Maar gelukkig wel met een heerlijke douchekop", zegt Mariska met een lach. In onderstaande video vertellen Tjaart en Mariska over hun wereldreis en laten ze zien waar ze vier jaar lang leefden (tekst gaat door onder de video).

Tjaart en Mariska blikken terug op hun reis met zeilboot Zouterik - NH Nieuws

Weinig ruimte Binnen in de boot merk je al gauw dat het vrij krap is om met vier mensen in te leven. "Dat zorgde zeker in het begin voor situaties waar het letterlijk en figuurlijk botste in de boot", legt Mariska uit. "In mijn geval heeft het wel een halfjaar geduurd voordat ik eraan gewend was." Maar nadat iedereen zijn draai had kunnen vinden, maakte het gezin herinneringen voor het leven en lukte het iedereen om te leven als een 'normaal' gezin, maar dan op een zeilboot die de hele wereld over voer.

Reacties Hoewel het gezin op veel steun kon rekenen van vrienden en familie, kreeg het ook wat kritiek over zich heen. "'Wat doe je je kinderen aan' of 'Je haalt ze weg uit hun vertrouwde omgeving' hoorden we wel eens", vertelt Mariska. "Maar wij zeggen altijd: 'Durf te dwalen', want het leven is geen recht pad", aldus Tjaart.

Berber sluit haar oma na vier jaar eindelijk weer in de armen - Privéfoto