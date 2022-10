Handhavers bedreigd met betonboor in Zaandijk: "Een schandalige gebeurtenis"

Twee handhavers (boa's) van de gemeente Zaanstad zijn gisteren bedreigd met onder andere een betonboor nadat ze een auto weg wilden slepen in Zaandijk. Ook werden twee banden van hun auto lek gestoken. Ze zijn nog erg van slag, zegt burgemeester Jan Hamming. Het is de tweede keer in korte tijd dat boa's in de gemeente worden belaagd.

Adobe Stock

De auto moest worden weggesleept omdat deze op een laad- en losplek stond. Toen de bestuurder aankwam ging hij door het lint. Hij pakte een betonboor en stak eerst de banden van de auto van de boa's lek, om daarna al scheldend en dreigend achter de handhavers aan te gaan. Agenten pakten de man op en de gemeente wil de schade op hem verhalen. De burgemeester van Zaanstad Jan Hamming verafschuwt de actie van de man: "Dit is een schandalige gebeurtenis. Deze medewerkers doen simpelweg hun werk, maar moeten vervolgens dit soort angstige momenten meemaken. Het is ongelooflijk dat iemand zich zo laat gaan en dit soort agressief gedrag vertoont. Spijtig genoeg is het geen incident meer te noemen."

Quote "Wat mij betreft kan dit soort gedrag niet zwaar genoeg bestraft worden" Burgemeester Zaanstad Jan Hamming

Twee maanden geleden werden handhavers in hun auto beschoten door twee mannen van 20 en 23 in de Zaanse buurt 't Kalf. Het bleek toen om een balletjespistool te gaan, maar de impact was volgens loco-burgemeester Harrie van der Laan erg groot. In de auto van de twee twintigers werden toen nog meer nepgeweren aangetroffen en in beslag genomen. "Regelmatig hebben onze mensen te maken met asociaal en crimineel gedrag", zegt Hamming dan ook. "Het is onacceptabel dat ambtenaren in functie, dat wie dan ook, met dit soort gedrag te maken krijgt. Ik ben dan ook dankbaar voor de reactie van de politie en wat mij betreft kan dit soort gedrag niet zwaar genoeg bestraft worden." Geen fysieke schade De burgemeester zegt dat de boa's nog erg van slag zijn. "Het is moeilijk een voorstelling te maken van welke impact dit soort bedreigingen heeft. Ik ben opgelucht dat ze geen verdere fysieke schade hebben opgelopen, maar wens hun wel sterkte met de verwerking van deze gebeurtenis."

