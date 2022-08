Auto van handhavers in Zaandam beschoten met balletjespistool

Twee mannen van 20 en 23 zijn meegenomen naar het politiebureau voor het gebruiken en in bezit hebben van nepwapens. Ze schoten met een balletjespistool op de auto van twee surveillerende handhavers bij de Drielse Wetering in de Zaanse buurt 't Kalf. Die liep lakschade op. Beide handhavers hebben aangifte gedaan.

In de auto van de twee twintigers werden nog meer nepgeweren aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De boete voor het bezitten van nepwapens kan in de duizenden euro's lopen.

Locoburgemeester Harrie van der Laan is erg geschrokken: "Hier zijn geen woorden voor. Medewerkers van Zaanstad die dag in dag uit bezig zijn met de veiligheid van onze inwoners verdienen ons respect en moeten hun werk in veiligheid kunnen uitoefenen."

Hij laat verder weten dat de beschieting enorme impact heeft gemaakt op de medewerkers. "Wij nemen dit hoog op en kijken welke bestuurlijk maatregelen (zoals een last onder dwangsom of gebiedsverbod) wij kunnen nemen richting de verdachten."