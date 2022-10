Amsterdamse scenarioschrijver Laura bezweert al schrijvend haar grootste angst

Het zijn hectische tijden voor de Amsterdamse Laura van Dijk. De film die ze een paar jaar geleden al schreef komt volgende week in de bioscoop. Hij heeft 3 Gouden Kalveren gewonnen en is de Nederlandse Oscar-inzending. Culture Club ging bij haar op bezoek.

Het leven is hectisch, deze weken. Laura gaat van interview naar rode loper naar prijsuitreiking en weer terug. De vrije momenten die ze heeft, brengt ze door met haar kinderen, Yago van 6 jaar oud en peuter Mia.

Maar zelfs tijdens het uitzoeken van oceaanplaatjes met Yago en een vriendje wordt er tijd gemaakt voor een gesprek over Narcosis. Laura: "De film gaat over iemand verliezen en de rouw die daarop volgt. Rouwen is zo persoonlijk, dat doet iedereen anders en daar kun je elkaar in kwijtraken. Hoe ga je door en wanneer?"

Poort van liefde en van angst

In Narcosis overlijdt de vader van een hecht gezin tijdens een professionele duik. Zijn vrouw en hun twee kinderen blijven ontredderd achter. Van Dijk maakte de film samen met haar man, regisseur Martijn de Jong. "Er zit wel heel veel persoonlijks in. Toen Yago geboren werd, ging er een soort poort van liefde open, maar ook een poort van angst: wat als hem iets gebeurt, of Martijn of mijzelf? Ik werd een halve hypochonder die bij elk pijntje dacht; ik ga eraan! Het is mijn angst en ook een beetje mijn gezin waar ik over schrijf."

Al 20 jaar lang schrijft Laura van Dijk film- en tv-scenario's. Eerder was er de serie 'Poesjes' en de boekbewerking 'Mijn bijzonder rare week met Tess', een film die ook gaat over alleen zijn en verder gaan.

Van Dijk: "Ik heb al van jongs af aan een fascinatie met en angst voor de dood. Ik zie mezelf nog in mijn kinderkamertje in bed liggen, toen ik me realiseerde: dit leven houdt ooit op en daarna is er niets. Dat kwam enorm binnen. Misschien schrijf ik mijn angsten wel van me af, is het een soort therapie. Maar wat ik vooral wil is gewoon een mooi verhaal vertellen, iets wat raakt en waar je bij moet lachen. Zoals het leven."

Narcosis draait vanaf 20 oktober in de bioscoop.