Twee Oscarinzendingen uit Amsterdam, makers blij en verrast

De eerste speelfilm van de Amsterdamse regisseur Martijn de Jong ging dit weekend in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De film heeft nominaties voor de filmprijs het Gouden Kalf in de wacht gesleept en wordt de Nederlandse Oscarinzending in de categorie beste internationale film. Dat had de regisseur niet aan zien komen, vertelt hij op NH Radio. "Dat is een fijne start, nog voor die op het doek is hebben we die al."

De première was afgelopen weekend en dat was wel even spannend. "Aan de film kan je dan niks meer veranderen, want die is dan al een tijdje klaar." Martijn vertelt dat hij op zo'n première toch eventjes in de spotlight moet staan, terwijl hij normaal gesproken blij is om achter de camera te staan. "Dat was allemaal even wennen, maar heel leuk."

Het verhaal

"Die vader gaat professioneel duiken in een diepe grot en komt niet meer boven", vertelt de regisseur over het verhaal. "Zijn kinderen blijven alleen achter, wetende dat die overleden is. Er is geen echt bewijs, maar je weet dat ie nooit meer boven zal komen." De film volgt dat gezin en hoe zij daarmee omgaan. "Dat verhaal hebben we gevonden in allemaal dingen die we om ons heen zagen. Het is gelukkig niet autobiografisch." Hoewel de film zwaar klinkt, gaat het volgens De Jong ook over hoop en de mooie kleine dingen.

Narcosis wordt de Nederlandse Oscarinzending. "In principe zijn er 6.000 mensen van de Oscar academy en die moeten de film gaan zien. Of ze hem mooi vinden, daar kan ik natuurlijk niks aan doen, maar ze moeten hem gaan zien." Thekla Reuten en Fedja van Huêt, de acteurs die de hoofdrollen vertolken, zijn eerder al ingezonden of genomineerd voor de prijs.

Martijn werkte eerder aan commercials, dat is een hele andere tak van sport. "Hier ben je jaren mee bezig. Bij reclame begin je en nog voor je het weet is het al af. Dat maakt dit een heel ander, maar mooi proces."