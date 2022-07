Net geklede jongeren zetten bioscoop op stelten na nieuwste trend

Strak in pak naar de nieuwste Minion-film: het is een trend op TikTok die uit de Verenigde Staten en Engeland komt overwaaien naar Nederland. Vandaag werden tientallen 'gentleminions' gespot bij een bioscoop in Haarlem, die zich opmaakten voor een luidruchtige middag. "Lekker schreeuwen zo."

De nieuwe animatiefilm is onderdeel van de Despicable Me-franchise. Recentelijk is een nieuwe film uitgekomen over de Minions, de gele wezentjes uit de film. Het is het tweede deel van de Minios, waarbij een hype is ontstaan: strak in pak en met veel lawaai naar de film.

"Ik weet eigenlijk niet waarom, het is gewoon heel leuk om te doen", zegt een jonge bezoeker. Een duidelijke reden achter het dragen van een pak is er namelijk niet. "Het is gewoon grappig dat we eigenlijk veel te oud zijn voor deze film en dat we er dan zo serieus gekleed heenkomen", zegt een ander.