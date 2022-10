NH helpt mee: West-Friese school zet uit nood ongediplomeerde leerkrachten voor de klas

De personeelstekorten zijn in vele sectoren merkbaar. We brengen dat elke dinsdag onder de aandacht in het programma Pak An Doen: Personeel Gezocht. Ook scholen in Noord-Holland hebben te maken met een groot personeelstekort. Daarom lopen we deze week mee bij basisschool De Kuyperschool in Andijk. Daar worden pabo-studenten voor de klas gezet om de gaten op te vullen.

Het personeelstekort in het onderwijs speelt allang niet meer uitsluitend in de Randstad, zegt directeur Machteld Brink van De Kuyperschool in Andijk. Ook in het West-Friese dorp zijn de problemen groot. Het is steeds weer een uitdaging om de roosters rond te krijgen en de problemen worden volgens Machteld alleen maar erger. "Ik ben bang dat de tekorten verder oplopen. Dat gebeurt nu al in de Randstad."

De school in Andijk is niet de enige met problemen. De meest recente cijfers van het UWV tonen aan dat in het tweede kwartaal van 2022 in totaal 2.150 openstaande onderwijsvacatures zijn. Van dit aantal zijn 700 vacatures voor 'leerkracht basisonderwijs'. Maar ook binnen het middelbaar onderwijs komen ze handjes tekort (950) en in het hoger onderwijs (250). Ook is er behoefte aan onderwijskundigen en overige docenten (250).

Veel uitdagingen

Pabo-opleidingen en scholen staan volgens Machteld de komende tijd voor heel wat uitdagingen. Zo is er op de opleidingen volgens haar veel uitstroom. "We moeten echt gaan kijken wat de reden is dat zoveel studenten afhaken." Bovendien hebben scholen te maken met vergrijzing. "Veel mensen gaan met pensioen en die gaten moeten worden opgevuld. Daar hebben we nieuwe leerkrachten voor nodig."

De situatie zorgt ervoor dat scholen soms rigoureuze maatregelen nemen. Zo waren sommige scholen eerder al genoodzaakt een vierdaagse lesweek in te lassen. Ook bij De Kuyperschool was het vorig jaar al ellende. "Ik stond ermee op en ging ermee naar bed. Ik dacht echt: hoe moet ik dit oplossen? De kinderen moeten naar school, maar we hebben geen juffen en meesters voor de groep."