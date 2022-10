Advocaat Ficq overweegt nu ook aangifte tegen provincie • Dode ongeluk bij Bergen is jonge IJmuidenaar

Het lijkt nu nog ver weg, maar het schaaktoernooi van Tata Steel - in januari - komt steeds dichterbij. (Jonge) shaakliefhebbers konden dit weekend al hun hart ophalen in Wijk aan Zee. Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het dorpshuis werd er namelijk zaterdag een schaakmiddag georganiseerd. Speciale gast was Hans Böhm, een bekende schaker, presentator en schrijver.