Paard slaat op hol tijdens ringsteken in Alkmaar: twee koetsen kapot, maar geen gewonden

Een geluk bij een ongeluk tijdens het ringsteken in het Kennemerpark in Alkmaar gisteren: nadat een aangespannen paard op hol was geslagen, bleef de koets met inzittenden achter een boom haken. Vervolgens ramde het paard nóg een koets, maar ook de inzittenden daarvan bleven 'wonder boven wonder' ongedeerd.

Als het tweespan achter een boom blijft haken, rukt het paard zich los en draaft richting andere wachtende deelnemers. "Het paard is toen ingereden op een andere koets, maar wonder boven wonder was er geen sprake van menselijk of dierlijk leed."

"Een vrouw die in de koets van het op hol geslagen paard zat, had wat last van haar been, maar bij de huisvuilcentrale bleek het mee te vallen", vertelt het bestuurslid. "Ze had alleen een blauwe plek." Ook het op hol geslagen paard is nagekeken, maar ook die bleek ongedeerd.

Dat er na het ongeluk geen paniek uitbrak, is te danken aan de omroepster, aldus Schoonhoven. "Zij is er goed in geslaagd de rust te bewaren." Na het ongeluk is de rest van het programma geschrapt, al zijn achter de schermen alsnog prijzen uitgereikt.