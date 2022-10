Snoei ziet Telstar scoren en winnen: "Én we houden weer eens de nul"

Telstar boekte vanavond op bezoek bij Jong PSV een solide 0-2 overwinning. De Witte Leeuwen hielden, tot grote tevredenheid van trainer Mike Snoei, voor de tweede keer dit seizoen de nul. "Tegen dit soort ploegen moet je niet willen meevoetballen."

Mike Snoei: "Tegen 'Jong-ploegen' moet je de fysieke kant opzoeken' - NH Sport/Frank van der Meijden

Snoei zag dat zijn ploeg de eerste twintig minuten moeilijk had tegen de beloften uit Eindhoven en moest zelfs een schot op de paal incasseren. "Ik heb vorige week dit ploegje tegen ADO zien spelen in Den Haag. Ze sneden als een mes door de boter. Ze zijn enorm dreigend, maar na het eerste kwartier namen wij het gelukkig goed over. Dat deden we door wat meer fysiek te zijn en wat meer vooruit te verdedigen", aldus Snoei.

Quote "Ze sneden als een mes door de boter" Telstar-trainer Mike Snoei

De trainer was naast de overwinning enthousiast over nog veel meer onderdelen van zijn ploeg. "We houden weer eens de nul. Dat is ook leuk voor ons en met name voor doelman Koeman Jr.", vertelt Snoei. "En dat Yael Liesdek scoort als 'wingback' is ook geweldig. En Delvechio Blackson deed het erg goed centraal achterin." Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei zag zijn ploeg in de openingsfase tegen Jong PSV het moeilijke hebben - NH Sport / Frank van der Meijden

Slachtoffer Bij Telstar was er naast matchwinner Christos Giousis ook een belangrijke rol weggelegd voor David Min. De aanvaller stond voor de tweede wedstrijd op rij in de basis en was het slachtoffer bij de strafschop waardoor Telstar op voorsprong kwam. De 23-jarige voetballer uit Zaandam miste halverwege de eerste helft een dot van een kans. "Ik stond helemaal vrij. Ik wilde in de korte hoek schieten De keeper was er snel bij. Maar dan moet je gelijk weer door."

David Min ziet dat Telstar de laatste weken meer en meer gaat scoren - NH Sport/Frank van der Meijden