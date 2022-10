Alkmaarse Alexander is Haarlemse inzending COC songfestival: "Helemaal niet gek"

Het belooft vandaag een bomvolle show te worden in Patronaat. Voor het eerst wordt er in Haarlem het COC songfestival georganiseerd, waar tien deelnemers uit heel Nederland aan meedoen. Afgevaardigde voor de regio Kennemerland, en dus Haarlem, is Alexander van der Doorn met het nummer Colour Blind.

Alexander van der Doorn in wit overhemd - prive-foto

"Het moet dit jaar echt gebeuren", lacht Van der Doorn aan de telefoon. "Dit is, na twee keer uit te zijn gekomen voor de regio Noord-Holland Noord, de derde keer dat ik meedoe aan het COC Festival. Na een vijfde en twee plek in de afgelopen jaren, moet ik nu eigenlijk wel winnen." Afgelopen februari kon je op NH Nieuws lezen dat COC Kennemerland het 'roze Songfestival' zou gaan organiseren. Opvallend, want normaal organiseert de COC-afdeling uit de regio die heeft gewonnen de komende editie van het muziekfestijn.

Het COC is een Nederlandse belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie, oftewel lhbti's. Onder COC Nederland vallen zo'n twintig lokale verenigingen, met gezamenlijk zo'n achtduizend leden. Nadat in 1994 Willeke Alberti met haar nummer niet in de finaleronde kwam van het Eurovisiesongfestival, dacht COC Limburg: dan organiseren we zelf wel een songfestival. Sindsdien wordt er jaarlijks het COC songfestival georganiseerd, als vette knipoog naar de grote, internationale broer.

De COC-afdeling Midden-Nederland dat in 2019 de laatste editie van het COC festival won, zou eigenlijk de organisatie op zich moeten nemen, maar heeft het door corona twee keer moeten afzeggen. Tekst gaat door onder de foto.

2019 COC Songfestival in Munttheater in Weert, Midden-Nederland wint - Maddy en Marc

"Ze konden het dit jaar dan ook niet meer rond krijgen", zegt Jos Ahlers, voorzitter COC Kennemerland. "Toen zijn er een paar partijen, waaronder wij, opgestaan en uiteindelijk zijn we uitgekozen. Ik denk omdat we het beste plan hadden en Patronaat graag mee wilde doen." Eigen nummers Net als het Eurovisiesongfestival maken en schrijven de muzikanten de nummers zelf. Colour Blind van Van der Doorn is geschreven door componist Niels Wilmink en geproduceerd door Hans Goes. "Als we blind zouden zijn voor kleuren en geaardheden, en alleen de persoon zouden zien, dan kunnen anderen je niet is hokjes te plaatsen. Dat is namelijk helemaal niet belangrijk en de boodschap van het nummer", aldus Van der Doorn. Alkmaar moet het doen voor Haarlem Nog nooit won Kennemerland het COC songfestival, en daar moet uitgerekend Alkmaarder Van der Doorn verandering in gaan brengen.

Quote "Celine Dion kwam in 1988 ook uit voor Zwitserland" Jos Ahlers, voorzitter COC Kennemerland