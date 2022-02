Nooit gewonnen, toch mag COC Kennemerland volgend roze Songfestival organiseren

Een coronavoordeeltje voor het COC Kennemerland. Dit jaar wordt het COC Songfestival in Haarlem gehouden, omdat het COC Midden-Nederland na twee afgelaste festivals afziet van de organisatie. Het 'roze' Songfestival wordt op 9 oktober in het Patronaat gehouden.

In 2020 werd een vervangende online show uitgezonden. De editie van 2021 werd kort van tevoren geannuleerd vanwege toenemende besmettingen en nieuwe coronamaatregelen. Winnaar van de laatste 'echte' editie in 2019, COC Midden-Nederland, wilde niet voor de derde keer de organisatie op zich nemen.

Het festival begon ooit als een knipoog naar het grote Europese Songfestival. Omdat Nederland een jaar niet kon deelnemen aan dit grootse festijn, werd het idee van een Nationaal COC Songfestival geboren. Het is ondertussen een traditionele liedjeswedstrijd geworden, waar veel COC-regio's uit het hele land aan meedoen.

Derde plaats

Het COC Kennemerland won nooit dit Songfestival, maar behaalde in 2018 het beste resultaat met een derde plaats voor de gelegenheidsformatie De Reizigers, met onder andere bandleden van Ampzing Genootschap. Ze hoopten toen op een overwinning, om het Songfestival eindelijk eens in Haarlem te mogen organiseren.

Nu het COC Kennemerland dus onverwacht toch de kans kreeg, is dat met beide handen aangegrepen. "En omdat we vinden dat echt iedereen de kans moet hebben om erbij te zijn, hebben we gekozen voor een toegankelijk tijdstip en een handige dag, dus op een zondag", vertelt voorzitter Jos Ahlers.