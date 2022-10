Tweede leven of metamorfose naar poetsdoek? Dit gebeurt er met jouw afgedankte kleding

Wie deze dagen gaat winkelen in het Stadshart, moet eigenlijk eerst even zijn of haar kledingkast uitspitten. Versleten boxershorts, verkleurde truien of een broek met een kapotte rits: tot 9 oktober kan iedereen afgedankte kleding inleveren bij een recycle station aan het Binnenhof. In ruil daarvoor maak je kans op een reis, uiteraard duurzaam en dus met de trein.

"Jaarlijks gooien Nederlanders ruim 179 miljoen kilo textiel bij het restafval en zo’n 135 miljoen kilo zamelen we in om te recyclen", vertelt Wouter Reedijk van textielinzamelaar Sympany. De kleding die de komende dagen wordt ingezameld, gaat naar dat bedrijf. Maar wat gebeurt er daarna eigenlijk mee?

De actie is een initiatief van Stadshart Amstelveen, dat hiermee haar steentje wil bijdragen aan een duurzamere wereld. En daar is nog een wereld te winnen, want er belandt nog altijd meer afgedankte kleding op de vuilnisbelt dan in containers voor hergebruik.

"Voor afgedragen kleding is gewoon te weinig interesse in Nederland"

In versleten kleding hebben die winkels vaak geen interesse. "Het liefst houden we alles lokaal, maar voor afgedragen kleding is gewoon te weinig interesse in Nederland, waardoor we er moeilijk vanaf komen. In Afrika of andere Europese landen is daar soms wel markt voor."

"Zodra de kleding uit het Stadshart bij ons binnenkomt, beginnen we met sorteren", vertelt Reedijk. Het bedrijf verdeelt de kleding onder in twee categorieën: 'herdraagbaar' en 'recyclen'. Rond de 65 procent van de ingezamelde kleding is herdraagbaar, vertelt Reedijk. "Dat verkopen we aan tweedehands winkels, vooral in Nederland."

350.000 kilo in Amstelveen

In 1988 is Sympany begonnen met inzamelen in de gemeente Amstelveen. Er staan nu op 19 verschillende locaties in Amstelveen 22 containers waar je je kleding in kunt gooien. Op de website van Sympany staat vermeld dat er jaarlijks 350.000 kilo kleding wordt opgehaald in Amstelveen.

Opvallend: tussen de tien en vijftien procent van wat er in de kledingbakken wordt gegooid, is geen kleding. "Er worden bijvoorbeeld ook huishoudelijke apparaten ingeleverd", vertelt Reedijk. "Het is daarom belangrijk het schone textiel in een gesloten zak in te leveren om het te beschermen tegen vocht en vuil. Hoe beter we dit samen doen, hoe meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt."