Textielinzameling doet noodkreet: Lever geen kleding meer in, de containers puilen uit

De oproep voor nu is duidelijk: bewaar je kleding nog even in de kast en breng geen tassen vol oude kleding en schoenen naar de daarvoor bestemde containers. Erica van Doorn is directeur van het inzamelingsbedrijf en legt uit waarom de inzameling een halt is toegeroepen. "Wij moeten alle textiel opslaan. Dat zijn enorme hoeveelheden. Dat ligt beter bij mensen thuis in de kast dan ergens in een loods waar het vocht er ook bij kan."