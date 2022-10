Alkmaarse boeren over rapport Remkes: "Plannen zijn niet haalbaar"

Het stikstofrapport zorgt niet voor minder zorgen bij de Alkmaarse boeren Remco en Jack. De melkveehouders keken tussen de bedrijven door naar de persconferentie. Beide hebben tussen de 200 á 300 koeien. "Hij komt sympathiek over, maar wat hij wil is niet realistisch."

Remkes adviseert onder meer dat het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 grote veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Onduidelijk is nog of er ook Noord-Hollandse bedrijven op die lijst komen te staan.

De bedoeling is dat dat zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt, bijvoorbeeld door het veranderen van de bedrijfsvoering, maar gedwongen uitkoop wordt door Remkes niet uitgesloten.

Veehouder Jack Rijlaarsdam uit Stompetoren, tevens werkzaam de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO): "De plannen zijn niet realiseerbaar binnen de termijnen die hij zelf stelt. Remkes hamert op een opkoop van bedrijven. Dat was de afgelopen drie jaar niet mogelijk, dus het lijkt mij sterk dat het nu wel opeens kan", legt Jack uit aan NH Nieuws.

Agrarische sector meer betrekken

Remkes vertelde vanmiddag ook dat de plannen die zijn aangedragen door de agrarische sector, best wel haalbaar zijn en niet zomaar van tafel geveegd worden. Melkveehouder en actievoerder Remco Rotteveel, die woont aan de Noordervaart op het randje van Ursem en Stompetoren, vindt dit een positief punt en hoopt vooral dat de boeren meer betrokken zullen worden in het nieuwe advies.

"Het vertrouwen is natuurlijk niet met één advies hersteld. Het kabinet moet nu bewijzen wat ze met het advies gaan doen. Gaan ze daadwerkelijk de agrarische sector in hun plannen betrekken?"

Volgens Rotteveel is het namelijk heel erg belangrijk dat stad en platteland meer met elkaar verweven worden. Volgens hem is bij het kabinet vooral van belang wat er in de stad gebeurd en wordt het platteland in de kou gezet. "Wat er op het platteland gebeurd dat is bijzaak en dat merken wij hier ook. Er is geen plaatselijke kroeg of supermarkt meer. Alles verplaatst zich naar de stad."

Op de stapel

Of het nieuwe rapport van Remkes daadwerkelijk iets teweeg gaat brengen, daar heeft Rijlaarsdam nog niet alle vertrouwen in. "Remkes is gekomen om de boel een beetje te betuttelen. Dit rapport komt boven op de stapel met de andere rapporten. De maatregelen die de overheid passen, die gaan ze eruit halen en de rest daar horen we nooit meer wat van."

Beiden heten de verantwoordelijke ministers van harte welkom op hun veehouderij. "Natuurlijk. Ze mogen allebei langskomen."

Gisteren spraken we de boeren al, die beargumenteren dat het Natura2000 gebied (Eilandspolder), waar ze in de buurt boeren, juist floreert.