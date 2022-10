Duister stukje geschiedenis komt even tot leven in Bergens theaterstuk Oorlog aan Zee

Duitse soldaten die voorbij marcheren en kinderen die NSB'ers de huid vol schelden: in het theaterstuk Oorlog aan Zee, gespeeld door Bergenaren van jong tot oud, wanen bezoekers zich even in een bezet Bergen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Regisseur Rosemarijn van Groeningen: "Er gaan mensen met tranen in hun ogen naar huis. Niet omdat het slecht was, maar omdat het zoveel indruk maakt."

Veertien jaar geleden werd de bijzondere locatie-voorstelling al eens gespeeld, maar op veler verzoek werd besloten het stuk, bestaande uit vijf eenakters, dit najaar weer op te voeren. Bergenaren van alle leeftijden kregen in het voorjaar kans auditie te doen. "Het is herschreven en filmischer gemaakt. We spelen met een dubbele cast om uitval te voorkomen", vertelt een van de regisseurs Rosemarijn van Groeningen op NH Radio.

In het stuk 'Uur van de Waarheid' van regisseur Van Groeningen komt een ondergedoken Joodse familie in de gemeente Bergen aan bod. Cor en Hennie Sijpheer, de vader en moeder van het gezin bij wie de familie onderdak krijgt, zijn actief in het Bergens verzet. Niet alleen worden er in hun huis 'illegale' krantjes gedrukt, het gezin houdt zich ook bezig met de vervalsing en verkoop van bonkaarten. Hoog bezoek De onderduikers vinden enige troost in de vriendschap die tijdens de oorlog tussen beide families ontstaat. Maar het verdriet om alle omgekomen familieleden en vrienden verdwijnt nooit. "Het fantastische is dat Gerrit Sijpheer, die aan het einde van de oorlog drie jaar was, nog leeft en de voorstelling heeft bezocht. Dat was echt heel emotioneel en bijzonder."

Bezoekers kijken door de bril van Bergenaren uit het verzet, onderduikers, NSB'ers en Duitse soldaten. "De voorstelling is heel divers: zo is er een verhaal van een meisje dat verliefd wordt op een Duitse soldaat. Is dat fout of kun je liefde niet dwingen?" Gevluchte kinderen uit Oekraïne Vanmorgen speelden de acteurs hun voorstelling voor basisschoolleerlingen uit Bergen. "Het is een educatief programma waarin we voor en na de voorstelling uitgebreid spreken met de kinderen over de Tweede Wereldoorlog. Wat heb je gezien, wat doet het met je, wat kunnen we er van leren? Vorige week waren er zelfs gevluchte kinderen uit Oekraïne bij." De bevrijding komt in het laatste gedeelte aan bod, vertelt Van Groeningen. "Dat zal niemand onbekend zijn, het mooiste verhaal van de hele oorlog. Dan komt iedereen bij elkaar, hangen we de Nederlandse vlag uit en is het een groot feest. We moeten blijven herdenken en onze vrijheid blijven vieren." Het theaterstuk kan de hele week nog worden bezocht. Op zondag 9 oktober spelen de acteurs de slotvoorstelling van Oorlog aan Zee.