Doodsbedreigingen richting Rutte en Kaag op regenboogzuilen viaduct Oostzaan

Vandalen hebben teksten geklad op de regenboogpilaren onder het viaduct van de A8 op de Ambacht in Oostzaan. De namen van Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn erop geschreven, gevolgd door twee doodskruizen. Ook zijn er teksten als 'homo's' en '1675 kinderen weg' te lezen.

Toen hij het plan bekendmaakte om er een regenboogviaduct van te maken, vertelde burgemeester Marvin Polak dat de gemeente Oostzaan een statement wilde maken voor een inclusieve samenleving, 'waar geen ruimte is voor homohaat en discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie, sekse en ras'."

Het viaduct heeft de regenboogkleuren nog niet lang. In juni meldde de aannemer dat de pijlers in verschillende regenboogkleuren gecoat waren. Het bedrijf claimde ook dat dit het eerste Nederlandse regenboogviaduct zou zijn.

Met die laatste tekst lijken de vandalen te wijzen op de toeslagenaffaire, waardoor kinderen uit huis werden geplaatst. De doodsbedreigingen richting Rutte en Kaag op de regenboogpilaren zijn een week voor Coming-Outdag op 11 oktober geplaatst. Vorig jaar werd er in Purmerend rond deze tijd een regenboogkunstwerk vernield .

Wanneer de teksten worden weggehaald, is nog niet duidelijk. De gemeente Oostzaan was vanochtend niet in staat een reactie te geven.