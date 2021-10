Regenboogkunstwerk bij Station Purmerend vernield

"Dit is schandelijk en respectloos’’, aldus wethouder Harry Rotgans tegen mediapartner RTV Purmerend. "Het bewijst maar weer dat een week zoals de regenboogweek nog steeds hard nodig is. We gaan de schade zo snel mogelijk herstellen.’"



Volgens Edith Merks van stichting Roze en de Regenboog (ReR) is het nooit goed dat iets vernield wordt, maar is er niet direct een verband met vernielingen vanwege het symbool. "Er wordt wel vaker iets vernield. Het kunstwerk is ook kwetsbaar, daar had van tevoren ook rekening mee gehouden moeten worden."