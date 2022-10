Handballers Volendam brengen Aalsmeer eerste nederlaag van het seizoen toe

De handballers van Volendam hebben de Noord-Hollandse derby tegen Aalsmeer met 32-30 gewonnen. Voor Aalsmeer was het de eerste nederlaag in de BeNe-League dit seizoen.

De thuisploeg stond de hele wedstrijd op voorsprong. Ook speelde Volendam-keeper Evan de Lange een ijzersterke wedstrijd. Hij keerde de ene na de andere bal. Aalsmeer kwam daardoor maar moeilijk tot scoren.

Deutsche gründlichkeit

In de tweede helft was het de Duitser Oskar Schöll die belangrijk was voor Volendam. Hij nam een groot deel van de treffers voor zijn rekening. Uiteindelijk won de ploeg van Geert Hinskens met 32-30 van Aalsmeer.

Doordat Lions won met 37-31 van Hubo verliest Aalsmeer de koppositie in de BeNe-League en staat de ploeg van Bert Bouwer tweede. Volendam staat zesde.

Later vanavond verschijnen de reacties van de trainers online.