René de Knegt wel bij definitieve handbalselectie, Donny Vink valt af

Bondscoach Staffan Ollson heeft de definitieve handbalselectie bekendgemaakt voor de start van de EK-kwalificatiereeks. Aalsmeer-keeper René de Knegt zit daar wel bij. Zijn teamgenoot Donny Vink is afgevallen.

De 24-jarige Vink kreeg twee weken geleden te horen bij de voorlopige Oranje selectie te zitten, maar van een debuut gaat het nog niet komen. De Knegt speelde al een aantal interlands. In januari kwam hij nog in actie op het EK in Hongarije. Vanwege meerdere coronabesmettingen werd hij toen halverwege het toernooi ingevlogen.

In tegenstelling tot de afgelopen tijd zit voormalig Volendam-speler Florent Bourget niet bij de definitieve selectie.

EK 2024

De handbalheren nemen het, in het kwalificatietraject voor het EK 2024, op tegen België en Griekenland. Bondscoach Olsson heeft in totaal twintig spelers opgenomen in zijn selectie. Naast De Knegt zijn ook Samir Benghanem (Aalsmeer), Jeffrey Boomhouwer (Aalsmeer) en Evert Kooijman (Volendam) opgeroepen namens de Noord-Hollandse ploegen.

Op donderdag 13 oktober spelen de handbalmannen een thuiswedstrijd tegen België. Drie dagen later speelt Nederland in en tegen Griekenland de tweede kwalificatiewedstrijd.