Kickbokser Levi Rigters over trainingskamp in Marokko: "Daar is het eten, trainen, slapen. Niets anders. Wij zijn ready."

Kickbokser Levi Rigters stapt zaterdagavond weer de ring in. Tijdens Glory Collision 4 staat de 27-jarige Amsterdammer oog in oog met de Nigeriaan Tariq Osaro. Op een trainingskamp in Marokko bereidde hij zich voor op dit gevecht. "Daar is het eten, trainen slapen. Niets anders. Wij zijn ready", vertelt Rigters.

Levi Rigters - Pro Shots / Mischa Keemink

Vaderschap Afgelopen zomer werd de Noord-Hollander ook voor het eerst vader. Reden voor trainer Jamal Kharrouche om het trainingskamp in Marokko te organiseren. "Hier in Nederland is altijd afleiding van alle kanten", vertelt Kharrouche.

Levi Rigters eindelijk weer de ring in - NH Nieuws

Rellen Rigters zou het in maart opnemen tegen Jamal Ben Saddik. Beide vechters waren voorbereid op de clash, maar op het laatste moment werd de wedstrijd geannuleerd. In het stadion in Hasselt braken enorme supportersrellen uit. "Ik baalde heel erg op dat moment. Ik was helemaal ready en op het laatste moment ging het niet door. Dat was best een klap voor mij'', aldus een teleurgestelde Rigters.

Quote ''Voor mij is het belangrijk dat ik vecht. Het maakt niet uit tegen wie'' kickbokser levi rigters

Wereldkampioen? Door alle omstandigheden heeft de ambitieuze kickbokser lang stilgestaan in de vechtsport. "Uiteindelijk heb ik ruim een jaar niet gevochten. Voor mij is het nu belangrijk dat ik vecht. Het maakt niet uit tegen wie.'' Rigters gaf eerder aan voor zijn 28e kampioen te willen worden. Dat is niet gelukt, maar de Amsterdammer blijft ambitieus. "Na deze partij wil ik aantreden tegen een vechter die hoger geklasseerd is dan ik. Op die manier wil ik koers zetten richting Rico Verhoeven. Die zal ik moeten verslaan om wereldkampioen te worden. Dat is nog steeds het grote doel".