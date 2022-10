'Tongen in Purmerend' door ruim 600 alleenstaanden bezocht

Honderden sliptongen zijn maandagavond opgepeuzeld in Purmerend. Stichting vrienden voor Purmerend nodigde 600 minderbedeelde alleenstaanden uit in vijftien verschillende restaurants voor een onvergetelijke avond onder de naam 'Tongen in Purmerend'. De naam van het evenement zorgt direct voor hilariteit bij veel van de oudere bezoekers. "Ik denk niet dat het er nog in zit."

Veel van de oudere dames worden een beetje scheef aangekeken door hun kinderen als ze vertellen dat ze naar 'Tongen in Purmerend' gaan. "Als ik dat zeg moeten ze wel verschrikkelijk lachen. Jij tongen?", laat een bezoeker weten. Een andere dame lacht schalks van achter haar bril "sommige maken er wel eens grapjes over want die denken wat anders". Maar echt tongen zit er voor de meeste niet meer in denken ze. "Nee daar gaan we niet meer aan beginnen en dat houden we zo, vrijheid-blijheid."

Het is de Week tegen de Eenzaamheid. 1 op de 10 Nederlanders zegt zich sterk eenzaam te voelen. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders voelt zich matig eenzaam. De hele week worden er in Noord-Holland activiteiten georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen. En als er iets verbindend werkt, dan is het wel een maaltijd delen.

"We zijn ze vanavond aan het verwennen", zegt Jeroen Riemeijer, de organisator van 'Tongen in Purmerend'. Het gaat hem niet alleen om de week van de eenzaamheid want hij vindt dat de genodigde echt even wat extra aandacht hebben verdient.