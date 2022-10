Schiphol NL V NH Airtime: Stiller en zuiniger vliegen dankzij de stokoude Skymaster?

Hij is zo'n 50 jaar oud en komt uit een tijd waarin niemand het nog over duurzaamheid had: de Cessna 337F Skymaster van het Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) in Teuge. Toch is dit type toestel, dat zelfs al in 1961 op de markt kwam, het perfecte proefkonijn voor onderzoeken naar de verduurzaming van de luchtvaart.

De Cessna 337F Skymaster is volgens Menno van Luijn van het DEAC zo geschikt vanwege het unieke ontwerp van het toestel. Het is een tweemotorig vliegtuig, met propellers die niet aan de vleugels hangen, maar voor én achter het vliegtuig. "Dat betekent dat als je de achterste motor wil gaan testen, dat je nog een voorste motor hebt om veilig mee te vliegen", vertelt Van Luijn. "Mocht de achterste motor uitvallen, dan kan je het toestel nog heel goed veilig neerzetten. Niks aan de hand!" Motoren die aan de vleugels hangen, moeten volgens Van Luijn identiek zijn. "Als ze niet gelijk zijn, kun je niet rechtuit vliegen."

Quote "Geluid is het allerbelangrijkste onderwerp momenteel" Menno van Luijn, Dutch Electric Aviation Centre

De Cessna wordt gebruikt voor onderzoek op de grond en in de lucht. Het idee was ooit om het vliegtuig hybride te maken: een motor elektrisch en een op fossiele brandstof. Van Luijn: "Inmiddels heeft de tijd ons ingehaald. Dat kan al en dat weten we ook, maar er zijn nog een heleboel wensen als het gaat om duurzame luchtvaart. Denk aan aerodynamica, brandstofgebruik, trillingen, maar met name geluid." Geluid is volgens Van Luijn het belangrijkste onderwerp van het moment. "Daar doen we heel veel onderzoeken naar."

Op het Youtube-kanaal van NH Airtime vind je alle voorgaande uitzendingen en langere uploads van nieuwe vliegtuigen, airlines en lounges op Schiphol. NH Airtime wordt voortaan iedere eerste en derde woensdag van de maand op het televisiekanaal van NH uitgezonden, om 17.20 uur (met herhalingen tot en met de volgende avond).