NH Airtime: Volledig elektrisch in de Velis Electro

De Pipistrel Velis Electro is 's werelds enige gecertificeerd elektrische vliegtuig. Het toestel heeft twee accu's, kan maximaal een uur vliegen en biedt plaats aan twee personen. Daardoor is het eigenlijk alleen nog maar geschikt als lesvliegtuig. Zullen de opvolgers dan de duurzame toekomst bieden voor de luchtvaart?

Leren vliegen in de Velis Electro kan sinds kort in zowel Nederland en België, maar alleen op luchthavens waar het vliegtuigje kan worden opgeladen. In Nederland hebben Rotterdam, Teuge en Groningen zulke laadplekken. In België kan je terecht in Luik, bij ASL Academy.

Het spiksplinternieuwe gebouw van ASL in Luik is klimaatneutraal, onder andere dankzij zonnepanelen, vertelt de Nederlandse vlieginstructeur Reza Shahverdiani. Dat betekent dat de Velis Electro honderd procent 'groen' wordt opgeladen. Naast twee van dit soort elektrische lesvliegtuigen heeft ASL een uitgebreide vloot van privéjets die uitsluitend op kerosine vliegen.

Bio, synthetisch, elektrisch of krimp van de luchtvaart?

Het zal nog vele jaren duren voordat fossiele brandstoffen zijn vervangen door duurzame alternatieven, zoals biobrandstof, synthetische kerosine of elektriciteit. Maar milieuorganisaties, zoals Natuur & Milieufederatie Noord-Holland, geloven daar niet in en zien alleen toekomst in een krimp van de luchtvaart.

Shahverdiani is optimistischer. Hij denkt dat er over tien tot twintig jaar al met veel meer vliegtuigen volledig fossielvrij gevlogen kan worden.

Schiphol

De Velis Electro is zelfs eens op Schiphol geweest. Dat was met een toestel van het NLR dat op een promotietour meerdere Nederlandse luchthavens bezocht. Tijdens dat bezoek bleek maar weer hoe elektrisch vliegen nog in de kinderschoenen staat. Het toestel kon de tour alleen volbrengen met een lader die via de weg naar Schiphol werd gebracht.