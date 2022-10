Deze vijf spinnen zie je niet snel, maar zitten wel bij jou in huis

De spin is bezig aan een opmars. Ongediertebestrijdingsbedrijf Beestjes Kwijt ziet een verdubbeling in het aantal meldingen van spinnen. Deze vijf minder bekende spinnensoorten kun je tegenkomen in jouw huis en tuin.

Het doodmaken van één spin staat gelijk aan het redden van 53 vliegenlevens. Die som maakt arachnoloog en spinnenliefhebber Peter Koomen. Koomen ziet daarom graag spinnen in zijn huis. Ze zijn erg nuttig, benadrukt hij. Een spin in je kamer betekent minder vliegen en andere insecten in de ruimte. De liefhebber vertelt ons welke bijzondere soorten onze aandacht verdienen en die jij tegen kan komen in jouw omgeving.

1. Gewone staartspin De gewone staartspin heeft als het ware sokjes aan waarmee het als enige over zijn web kan lopen. "Het is alsof James Bond vastzit in de sneeuw terwijl iemand op skies achter hem aan komt", legt Peter uit. In deze lezing is James Bond de prooi en de iemand de spin. James Bond is dus de pineut. Het web van de gewone staarspin is een soort matje waar zijn prooi doorheen zakt. Geen kleefweb zoals we die in veel gevallen kennen, maar een hoekvormig netje. Als de prooi eenmaal vastzit tussen de vele draden, komt de staartspin vanuit een buisje in de hoek erop af. Je vindt de gewone staartspin tussen de klimop of in de hoeken van je huis. Het beestje wordt 6 tot 7 milimeter groot. 2. Hangmatspin Een tegenhanger van de gewone staartspin is de hangmatspin. Ook de hangmatspin maakt matjes met zijn web. Maar in plaats van in een hoek te wachten op zijn prooi, hangt de hangmatspin onder zijn mat. Boven de matjes van de spin, die zorgvuldig tussen de bloemen worden gemaakt, hangen losse draden. De prooien van de spin vliegen tegen de draden boven de mat. Iedere klap is er één te veel, waarna de vlieg naar beneden stort in de mat spin. De matten van deze hangmatspinnen vind je in groten getale in onder meer bloementuinen. De matjes zijn erg klein en dus niet makkelijk te zien. Pas bij mist worden de spinnen en hun matten zichtbaar door de regendruppels die erin blijven hangen.

3. Getijgerde lijmspuiter "Het bijzondere van de getijgerde lijmspuiter is", legt Peter zorgvuldig uit, "dat je de spin enkel rond 02.00 of 03.00 uur in de nacht tegenkomt. Het kan zijn dat ie er om 04.00 uur ook nog is, maar daar was ik zelf nooit bij." Peter is naast spinnenkenner ook muzikant, hij speelde piano in een bigband. Als het optreden rond middernacht klaar was en Peter thuis kwam, dán zag hij de getijgerde lijmspuiter. "Nooit ben ik het beestje overdag tegengekomen." Een verklaring voor dit fenomeen heeft hij niet. De spin is vooral te zien in de zomer, als het warm en drukkend weer is. Het is een mediterraan beestje. "Ze spuiten een soort van lijm over hun prooi heen. Die wordt vastgeplakt aan een vloer of muur waarna de spin aan de prooi begint te zuigen." 4. Platte wielwebspin Deze spin bezorgt meer dan andere spinnen in deze lijst angst onder de mensen. Want de platte wielwebspin is met 14 milimeter relatief groot. "Dat is de lengte van het lichaam. Wij biologen kijken naar de lichamen van spinnen. Hoe groot het dier is met poten erbij hangt er van af hoe hard je aan de poten trekt. Sommige zijn rekbaarder dan andere." De platte wielwebspin verstopt zich vaak in kiertjes van bijvoorbeeld schuren. Het dier trekt zijn grote lijf samen tot het zo plat wordt als een pannenkoek. Op die manier past de spin in de kier. In de herfst wordt het buiten te koud voor de spin en trekt dan naar binnen. Zodoende kun je deze spin een keer tegenkomen op je plafond, alwaar de spin plaatsneemt bij gebrek aan een kier. 5. Gewone tandkaak De gewone tandkaak zit opgerold tussen blaadjes en maakt daar 'slordige' webben. Deze spin kan zich goed verstoppen in de heg van je tuin. Het lijkt alsof het dier met drie verschillende soorten er zit, maar dat is niet het geval. Deze spin komt in drie kleuren voor, maar het is allemaal dezelfde soort. Nu het kouder wordt is de kans kleiner dat je deze spin tegenkomt. In de winter gaan er veel dood. De spin maakt voor zijn nazaat een cocon. De eitjes van de spin overleven daarin de winter en komen in het voorjaar eruit. Zo waarborgt deze spin zijn voortbestaan.

Hoe giftig zijn spinnen nu echt? Spinnen zijn over het algemeen niet giftig. Zeker hier in de provincie kom je geen spin tegen die gevaarlijk is voor de mens. Je kan de gerande oeverspin en de roodwitte celspin tegenkomen. Hun beten zijn vergelijkbaar met een wespensteek. Of de valse wolfspin, die kan als ie zich bedreigt voelt ook bijten. Het is pijnlijk, maar gevaarlijk zeker niet. Een fatale afloop bij een spinnenbeet is wereldwijd gezien sowieso zeer zeldzaam. Van de Amerikaanse vioolspin en de Australische tunnelspin zijn enkele beten met dodelijke afloop bekend. Maar, daar waar gevaarlijke spinnen voorkomen worden tegenwoordig antisera ingezet dat een overlijden vrijwel altijd voorkomt.