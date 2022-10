Spinnen in opmars deze herfst, maar maak ze niet dood: 'Dan krijg je overal wespen'

Ben jij bang voor spinnen? Dan ga je een spannende herfst tegemoet. Het ongediertebestrijdingsbedrijf Beestjes Kwijt ziet namelijk een verdubbeling in het aantal meldingen van spinnen. Maar volgens Arachnoloog en spinnenliefhebber Peter Koomen hebben we helemaal niks te vrezen en moeten we de achtpotigen juist koesteren.

Spinnen - NH Nieuws

"Het vervelende is dat het zoveel pootjes heeft", vertelt de Amsterdamse Lisa aan NH Nieuws. "Daar krijg ik echt de kriebels van." Lisa heeft een spinnenfobie en zit absoluut niet te wachten op een toename van het aantal spinnen. Met name de opkomst van de Valse Wolfspin jaagt haar de stuipen op het lijf. Als ze een spin tegenkomt, grijpt Lisa dan ook direct naar de stofzuiger. Maar dat kan ze beter niet doen, vertelt arachnoloog en geboren West-Fries Peter Koomen. Het werk van de spin "Als jij een spin doodmaakt, dan moet jij het werk van die spin overnemen", licht Koomen toe. "En dan moet je dus 53 vliegen dood gaan meppen." Bang zijn voor spinnen is volgens de spinnenliefhebber dan ook helemaal nergens voor nodig. Helemaal in Nederland valt het volgens Koomen reuze mee qua formaat of giftigheid van de achtpotigen. Hij geeft nog een advies aan alle Noord-Hollanders die last hebben van spinnen deze herfst: "laat ze gewoon leven, en als je last hebt, breng ze dan naar buiten."