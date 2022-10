NH helpt mee: Eigenaren brunchroom wanhopig door personeelstekort, altijd overuren en nooit vrij

De personeelstekorten zijn in vele sectoren merkbaar. NH Media brengt dat de komende tijd onder de aandacht. Daarom lopen we deze week mee in brunchroom Bliss in Purmerend. Deze goedlopende zaak wordt al vijf jaar gerund door Yasemin Öskurt en dochter Melissa Koetsier. Extra handjes zijn keihard nodig, maar ze zijn helaas niet of nauwelijks te vinden. Met zevendaagse werkweken en veel overuren tot gevolg.

In 'Pak An Doen: Personeel Gezocht' gaan Isabella Prins en Doris van Baar langs bij cruciale bedrijven en instellingen om te zien hoe zij omgaan met het huidige personeelstekort. Waar nodig helpen zij een handje mee. In elke aflevering staat één bepaalde sector centraal. Vanavond brunchroom Bliss, vanaf 17:10 uur op NH Nieuws.

Het is de goedlopende brunchroom en taartenmakerij van Yasemin Öskurt en dochter Melissa Koetsier. Volgens bezoekers is de zaak niet meer uit het Purmerendse straatbeeld weg te denken. Ze noemen het hun 'tweede huiskamer'. Maar de brunchroom lijkt langzamerhand ten onder te gaan aan het eigen succes. Er is meer werk dan de eigenaren aan kunnen.

Vanuit de Hoogstraat in Purmerend komt de zoete geur van gebak je al van verre tegemoet. Op het raam van brunchroom Bliss hangt een pamflet met in dikgedrukte letters een oproep om te solliciteren: 'Gezocht. Per direct. Medewerker bediening.'

Tot overmaat van ramp kan Melissa, die minimaal twee dagen per week bijspringt en ook in de avonduren regelmatig in de zaak te vinden is, steeds minder helpen. Ze heeft sinds kort een drukke baan in haar eigen vakgebied. Toch is stoppen geen optie. "Als mijn dochter stopt, moet ik ook stoppen. Het is hard, maar dan red ik het niet meer", vertelde Yasemin eerder aan NH Nieuws.

Weinig sollicitaties

Extra handjes zijn daarom hard nodig en dan vooral in de bediening. Yasemin en Melissa adverteren zich suf, maar personeel is niet te vinden. Er wordt weinig gesolliciteerd en als iemand dat al doet en op gesprek wordt uitgenodigd, horen zij daar vaak niets van terug. Ondertussen is de situatie nauwelijks vol te houden. "Het is zwaar. Ik hoop dat er snel iemand bij komt."