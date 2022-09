Dochters zetten eigen carrière opzij om personeelstekorten bij bedrijf ouders op te vullen

De Noord-Hollandse horeca kampt met ernstige personeelstekorten. Uit navraag van NH Nieuws bij het UWV blijkt dat in het tweede kwartaal van 2022 in onze provincie 7300 horeca vacatures openstonden. Bij De Nadorst in Blokker en Bliss in Purmerend springen de dochters bij om de gaten op te vullen: "Ik vind het meer dan normaal."

Isabella Prins en Anne van der Kolk - Robbert Bianchi

In eerdere jaren speelde het personeelstekort stukken minder, zegt Rob Baltus, eigenaar van restaurant De Nadorst in Blokker. "Als je vroeger een vacature plaatste, kwamen daar verschillende reacties op. Je kon dan kiezen wie het beste bij het bedrijf past. Nu moet je alle middelen inzetten om überhaupt personeel te krijgen." Vakmensen Het personeelstekort is voor heel veel horecazaken in de provincie een hoofdpijndossier geworden. Waar in het tweede kwartaal van 2020 nog 1450 vacatures openstonden, ligt dit aantal in dezelfde periode van dit jaar op 7300, zo blijkt uit gegevens van UWV. Van die 7300 vacatures zijn 3200 vacatures voor kelners en barpersoneel en 1350 voor koks. "Ik ben echt op zoek naar vakmensen", aldus Rob. De zaak van de familie Baltus is niet de enige met personeelstekorten. Ook bij brunchroom en taartenmakerij Bliss in Purmerend schreeuwen ze om extra handjes. "Het is momenteel heel zwaar. Ik hoop dat we er snel iemand bij krijgen", zegt Melissa Koetsier, die bij haar moeder Yasemin Öskurt in de zaak staat.

Quote "Je leert klanten echt kennen en je vaardigheden worden snel beter" Melissa Koetsier

Het is flink aanpoten. Zowel moeder als dochter werken allebei zeven dagen in de week. Op vrijdag maken zij de langste dag. Na het werk in de brunchroom maken ze dan taarten op bestelling. "Soms wel tot een uur of twee", zegt eigenaresse Yasemin. Op zaterdag, de dag waarop veel mensen hun verjaardag vieren, worden deze dan opgehaald. Zwaar Hoe het kan dat er weinig personeel te vinden is, vindt Melissa moeilijk te zeggen. Volgens haar wordt er weinig gesolliciteerd ondanks meerdere advertenties. "En als iemand solliciteert, reageren ze soms niet meer. De horeca is denk ik te zwaar." En dat terwijl het werk volgens haar juist zo mooi is. "Je leert klanten echt kennen en je vaardigheden worden snel beter." De situatie dwingt horecazaken tot het nemen van rigoureuze maatregelen. Zo is Bliss op zondag gesloten en ook restaurant De Nadorst is door personeelstekorten twee dagen per week dicht. Veel vaker moet dit niet gebeuren, want de dagelijkse kosten gaan gewoon door. "We zitten ook nog met torenhoge energieprijzen en terugbetaling van de NOW", aldus Tineke. Zij en haar partner Rob werken momenteel 70 uur per week.

Om sluiting proberen te voorkomen, schiet de familie te hulp. Zo heeft Anne, de dochter van Rob en Tineke, haar oude baan opgezegd om haar ouders te ondersteunen. Het familiebedrijf betekent veel voor haar. "Het is mijn thuis. Ik zou het mezelf niet vergeven als de zaak omvalt en ik er niet alles aan heb gedaan om het overeind te houden." Afwachten Ook Melissa is twee dagen in de week bij de brunchroom van haar moeder te vinden. Maar in de avonduren, na haar andere werk, springt ze ook met regelmaat bij. Stoppen is geen optie: "Als mijn dochter stopt, moet ik ook stoppen. Het is hard, maar dan red ik het niet meer", aldus Yasemin. Een definitieve oplossing is volgens de horecaondernemers in Purmerend en Blokker ver weg. De tijd zal uitwijzen of het bedrijf omvalt, zeggen Tineke en Rob. "We moeten afwachten hoe het in december gaat." Bekijk hieronder de gehele aflevering van 'Pak An Doen: Personeel Gezocht', waarbij Isabella Prins op bezoek gaat bij restaurant uitspanning De Nadorst in Blokker:

'Pak An Doen: Personeel Gezocht' Isabella op bezoek bij De Nadorst in Blokker - NH Nieuws

In 'Pak An Doen: Personeel Gezocht' gaan Isabella Prins en Doris van Baar langs bij cruciale bedrijven en instellingen om te zien hoe zij omgaan met het huidige personeelstekort. Waar nodig helpen zij een handje mee. In elke aflevering staat één bepaalde sector centraal.