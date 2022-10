115 jaar oude vissersboot Pinas eindelijk te water: "Je bent wel bang dat hij dan valt"

Vijf en een half jaar lang zijn Johan Nieuwdorp en Paul van de Vaart bezig geweest met de restauratie van een 115 jaar oude vissersboot. Gisteren werd de boot in Hoorn voor het eerst het water in getakeld. "Je hoopt dan dat er geen spuiter is en hij vol met water loopt", aldus Paul.

Johan maakte zich daarentegen meer druk over het moment dat de boot in de lucht hing. "Je bent dan toch bang dat hij valt."

Nadat de boot naar een stijger is gedreven en is vastgemaakt, stappen de twee heren vrolijk uit. "Ik ben echt heel trots, ik moet mijzelf even knijpen", zegt Paul. Ook Johan is blij dat alles is goed gegaan en na vijf jaar de oude vissersboot weer drijft. "Hij is nog niet helemaal af, de mast moet nog gemaakt worden en de motor moet nog worden ingebouwd", aldus Paul.

Het doel is om dit binnen een jaar voor elkaar te krijgen, zodat ze naar een evenement kunnen in de Broekerhaven bij Bovenkarspel. In deze haven is de boot 115 jaar geleden gebouwd, en de heren willen hier graag naartoe zeilen.