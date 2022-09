Geen ruimte bij hoofdmacht voor Ajax-talent Kian Fitz-Jim: "Had gehoopt de stap te maken"

Met de aanvoerdersband om zijn linkerarm is Kian Fitz-Jim een belangrijke schakel voor Jong Ajax. De negentienjarige middenvelder speelde vrijdagavond met zijn teamgenoten 1-1 gelijk tegen koploper PEC Zwolle. "Ik denk dat we twee punten hebben laten liggen."

Trainer John Heitinga zag ook dat zijn ploeg moeite had met het compacte spel van de tegenstander. PEC Zwolle zakte extreem ver in en vormde een blok van negen spelers rondom het eigen zestienmetergebied. "Daarin moet je heel geduldig zijn."

John Heitinga zag dat zijn ploeg moeite had tegen het compact spelende PEC - NH Nieuws

Alleen via een prachtig afstandsschot van Kristian Hlynsson wist Jong Ajax te scoren. Door het gelijke spel zakten de Amsterdamse talenten een plekje op de ranglijst. De ploeg van John Heitinga staat nu elfde.

Hoofdmacht

Fitz-Jim is bezig aan zijn derde seizoen bij Jong Ajax. Regelmatig traint hij mee met de hoofdmacht en hij speelde ook al de nodige oefenduels, maar tot een officiële wedstrijd is het nog niet gekomen. Afgelopen zomer deed hij zelfs de hele voorbereiding mee, maar op het einde moest de balvaardige middenvelder weer terug naar de beloften. "Ik had gehoopt de stap te maken."

