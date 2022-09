Gemeente kan niets doen voor huurders Haarlemse 'horrorflat' met bedwantsenplaag

"Het is nog steeds niet opgelost", stelt raadslid Dion Heinis van de PvdA vast. "Kunnen we als gemeente niet gewoon de bestrijding van de bedwantsen overnemen en de rekening opsturen naar de verhuurder?"

Unaniem sprak de gemeenteraad gisteravond haar walging uit van de toestanden in de studentenflat. Zeker toen drie huurders hun ervaringen met deelden. En dit is niet de eerste keer dat ze aan de bel trekken. Vier jaar geleden beklaagden bewoners zich ook al.

Maar ondanks de massale politieke steun en ook het begrip van burgemeester Jos Wienen voor de 'afschuwelijke situatie' (zoals hij het zelf omschreef), staat de gemeente machteloos. "Het is misschien niet leuk om te horen, maar wij kunnen niet zomaar ingrijpen omdat er geen wettelijke basis is", aldus Wienen.

Die 'wettelijke basis' is wel in de maak. Een paar weken geleden werd het wetsvoorstel 'Goed Verhuurderschap' voor het eerst in Den Haag besproken. Er moet nog wat aan geschaafd worden en een ingangsdatum is dan ook nog niet bekend. Maar met die wet in de handen, kan een burgemeester wel een verhuurder dwingen tot maatregelen.

Druk op de ketel

Het enige dat burgemeester Wienen nu toezegt te doen, is op basis van brandveiligheid weer een inspectie te laten uitvoeren. En hij gaat in gesprek met verhuurder Van der Huizen Vastgoedbeheer in gesprek. "Ik wil ze zeggen dat ze niet kunnen weglopen voor hun verantwoordelijkheid en ze melden dat als eenmaal de wet is aangenomen ik zal optreden."

De PvdA, Actiepartij en de VVD - die de kwestie namens de studenten weer aanzwengelde - zijn blij dat de burgemeester in ieder geval druk op de ketel wil opvoeren. En ze roepen hem op om eens te gaan praten met de gemeenten Utrecht en Den Haag, waar de pandjesmelker ook berucht is om slecht onderhoud van flats.

"Misschien is er een creatieve oplossing om hem aan te pakken voordat de nieuwe wet er is", zegt raadslid Alexander Bruch van de VVD.