's Avonds straks geen 'getok, geschreeuw en gerammel' meer van padel bij DEM

Vanaf november kan Hans Nouris het hopelijk weer: 's avonds normaal tv-kijken op de bank in zijn woning. Hij woont 'op 29 meter' van de padelbanen van tennisvereniging DEM in Beverwijk en zit nu steeds in de herrie: "Constant dat getok, af en toe geschreeuw en als het hek rammelt, is het net of het servies hier uit de kast valt", zegt Nouris. De rechter oordeelde vanmiddag dat leden overdag bij DEM mogen blijven padellen, maar 's avonds niet meer.

"Ik doe geen raam meer open als er gespeeld wordt en 's avonds doe ik de luiken dicht", vertelt Nouris, die in een woonwagen pal tegenover het sportcomplex van onder andere DEM woont, aan de Lau Mizareistraat.

Padel (spreek uit met klemtoon op de laatste lettergreep: pa-dèl), een soort combinatie tussen tennis en squash is in korte tijd erg populair geworden in Nederland. De padelbanen schieten de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. Maar dat geeft ook problemen, en niet alleen in Beverwijk.

De felle lampen van naastgelegen voetbalclub De Kennemers waren ook altijd al vervelend, "maar dat was alleen licht en daar heb ik in de vier-, vijfendertig jaar dat ik hier woon nooit over geklaagd", zegt hij. "Bovendien is dat de laatste tijd veel minder. Sinds de padelbanenen hier liggen hoor je die klappen soms van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En ik ben al extra stressgevoelig als hart- en vaatpatiënt."

Binnenkort komt daar in ieder geval in de avonduren een einde aan: vanaf 1 november moeten de padelbanen van DEM vanaf acht uur 's avonds dicht, oordeelde de rechter zojuist. Anders moet de club elke keer als er toch gepadeld wordt, tweeduizend euro betalen. En na vier keer die boete komt er een nieuwe, zwaardere straf.

Compromis

Het is in ieder geval een stap in de goede richting, vindt buurman Nouris. "Het is een begin, maar ik ga er ook nog een jurist naar laten kijken, want ik blijf hier met de gebakken peren zitten. Het gaat me niet alleen om de avondwedstrijden."

De uitspraak van de rechter is een compromis voor de partijen, die mijlenver uit elkaar liggen - qua standpunt dan. De club en de woonwagens staan fysiek juist te dicht op elkaar, dat is een groot deel van het probleem. De herrie is daardoor volgens Nouris niet te harden, maar volgens Koos van Driel, jurist namens DEM, is het ook 'een beetje het risico van naast sportvelden wonen.'