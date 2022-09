Blauwe blunder weggepoetst: Hilversumse fietspaden bijna 'lijnvrij'

Het zal in totaal zo'n twee weken duren, maar dan is er geen blauw vlekje meer te zien in het stationsgebied van Hilversum. Twee maanden terug werden blauwe lijnen op het fietspad gekalkt om fietsers om de werkzaamheden te leiden, maar er ontstond al snel kritiek. Een eerste aanpassing aan de lijnen bleek voor inwoners niet voldoende, dus nu verdwijnen ze helemaal.