Verf gemorst? Hilversum in verwarring door vrolijk bedoelde lijnen rond station

Dikke blauwe lijnen slingeren over het fietspad bij station Hilversum. Dwars over haaientanden, een stoep en de andere weghelft. Leuk bedoeld, zegt de gemeente. Ronduit gevaarlijk, zegt Fietsersbond Hilversum.

"Dit is echt belachelijk. Heel verwarrend en zonde van het geld", aldus John Dietz van de Fietsersbond Hilversum. De kronkelende lijnen rond het station zijn onlangs aangebracht door de gemeente. Het doel: fietsers en voetgangers op een vrolijke manier langs alle werkzaamheden loodsen en daarmee de veiligheid vergroten. Voor de wandelaars zijn de lijnen roze, op het fiestpad overheerst blauw. Maar dat leidt tot grote verwarring in het verkeer. "Ik dacht dat iemand verf gemorst had, maar dit is wel heel veel verf", lacht een voorbijganger. "Ik begrijp niets van de strepen," zegt een ander. "Het gaat over de haaientanden heen, het slingert over de weg. Moet je de lijnen volgen, of juist niet? Nee, ik zie het nut er niet van in."



In de video hieronder zie je hoe de slingerende lijnen eruit zien.

"Ik dacht dat iemand verf gemorst had!" - NH Nieuws

Wie het station bezoekt ziet dat de werkzaamheden in volle gang zijn. Graafmachines zijn druk in de weer, bijvoorbeeld bij het nieuwe busstation. Fietsers die uit het zuidoosten van Hilversum komen, moeten daarom de weg - de Schapenkamp - tweemaal oversteken om bij het station te komen. "De gemeente wil het omfietsen leuker maken, maar dit is gewoon niet leuk. Ze kunnen beter investeren in een omleidende fietsroute die wél goed is", aldus Dietz. Ongelukken Hij is kritisch op het gloednieuwe fietspad dat er al ligt, maar dat aan beide kanten is afgesloten met betonblokken. "Gooi het open, dat scheelt een hoop ergernis," zegt John. Ook is de kans op ongelukken volgens hem groter door de kronkelende versiering op straat. "Mensen kunnen afgeleid zijn door de lijnen en letten daardoor minder goed op het verkeer," zegt hij. Opvallend detail: ondanks de gekleurde markering weten veel mensen niet de ingang naar het tijdelijke busstation te vinden. Menig wandelaar klimt met koffer en al over de betonnen afzettingen heen om de bus te halen. Kleurrijk Toch zijn er ook enkele positieve reacties. "Het is wel wat rommelig op straat zo, maar ik vind het eigenlijk wel kleurrijk," zegt een meisje dat voorbij komt. Van haar mogen de lijnen blijven, maar ze is in de minderheid. "Ik zeg: haal ze weg. Zet desnoods wat borden neer die waarschuwen voor de werkzaamheden, maar deze strepen hebben geen zin," aldus een andere voorbijganger.

Reactie gemeente Hilversum

De gemeente legt op facebook uit wat de gedachte achter de lijnen is. In een aanvullende reactie laat ze weten dat ze bewust hebben gekozen voor een speelse aanpak, maar dat het niet helemaal goed is gegaan bij de uitvoering. De kronkelende lijnen hadden niet over witte haaientanden, blokmarkeringen en beide zijden van het fietspad moeten lopen. "Vanzelfsprekend zal de gemeente deze fouten zo snel mogelijk herstellen, dit gebeurt aanstaande maandag." Het fietspad aan de stationszijde op de Schapenkamp blijft voorlopig gesloten. "Het fietspad is dicht vanwege in- en uitdraaiende bussen vanaf het tijdelijke busstation dicht op het fietspad en vanwege werkzaamheden aan het nieuwe busstation. Dit levert verkeersonveilige situaties op. Daarom is en blijft het fietspad dicht," aldus de gemeente.

