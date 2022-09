Gezochte Hoofddorper (39) met wapen verstopte zich in andermans huis, bewoner mishandeld

De woning in Hoofddorp waarop een arrestatieteam gisteravond een vuurwapengevaarlijke man overmeesterde, is niet het huis waar die verdachte woont. Toen hij doorkreeg dat de politie hem in het vizier had, drong hij de woning in en sloeg daarbij de bewoner in zijn gezicht.

Meerdere getuigen slaan alarm bij de politie als ze rond 18.20 uur bij winkelcentrum Skagerhof zien dat een man met een vuurwapen een auto instapt. Agenten gaan op de melding af waarbij vanuit de lucht wordt gespeurd naar de betreffende auto.

Die wordt niet veel later aangetroffen aan de nabijgelegen Engelsholm. Er zitten op dat moment drie Hoofddorpers (van 20, 15 en 13 jaar oud) in de auto, maar niet de man die eerder op de avond bij het winkelcentrum met een wapen was gezien.

Politie op de hielen

Omdat de politie in de auto twee nepwapens aantreft, besluiten ze inzittenden aan te houden. Terwijl ze de drie in de boeien slaan, zien ze de man lopen naar wie ze eigenlijk op zoek waren. Als hij doorkrijgt dat de politie hem op de hielen zit, vlucht hij een woning in de straat in en mishandelt daarbij de bewoner.