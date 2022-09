Stroomkabels van attracties gestolen op Avenhornse kermis

Op de kermis in Avenhorn zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende stroomkabels gestolen. Kermisexploitant Rick Braak vertelt dat het vaker gebeurt op kermissen omdat er koper in de stroomkabels zit.

Kermisbedrijf Braak

De dikke stroomkabels lopen van de attractie naar het aggregaat of naar een verdeelkasten. "De kabels zijn 25 tot 50 meter lang", vertelt Braak. Hij vindt het vervelend dat het gebeurt, maar kijkt er niet meer van op. "Het was laatst geloof ik al eens gebeurd in Tuitjenhorn en in Lelystad." De bezoekers van de kermis hebben geen last van de diefstal. "We hebben altijd wel reservekabels mee, maar natuurlijk niet om ze te laten stelen", zegt Braak. Hij heeft ook kabels uitgeleend aan andere attracties. Zelf heeft hij een zweefmolen en een schiettent op de kermis staan. Kosten Een nieuwe kabel kan volgens Braak al snel honderden euro's kosten. "Ik sta vaak op kleinere kermissen. Je probeert dit een beetje in stand te houden voor de kindertjes in het dorp, maar op deze manier houd je aan het eind van de kermis weinig over. Dan is de lol van dit soort kermisjes er wel een beetje af." Maar Braak geeft zich niet gewonnen. Hij heeft een simpele tip tegen de diefstal. "Haal 's nachts de kabels binnen, dan kunnen ze ook niet worden gestolen." Dat hebben de exploitanten in Avenhorn afgelopen nacht ook gedaan.