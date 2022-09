Raoul wil bouwen in Hilversum, maar komt bij de gemeente geen steek verder: "Jaren in de wachtkamer"

Al vier plannen voor woningen en werklocaties in de oude metaalfabriek in Hilversum heeft hij de prullenbak in kunnen doen. Projectontwikkelaar Raoul van de Wetering van Makeltrent zit met de handen in het haar. Zes jaar lang loopt hij naar eigen zeggen tegen een muur op bij de gemeente Hilversum. "Je krijgt geen dialoog", zegt hij.

Zes jaar geleden kocht Raoul het pand aan de Mussenstraat 55 in Hilversum. Op deze plek, aan de rand van de gemeente, wil hij met zijn Hilversumse bedrijf Makeltrent onder meer het eigen kantoor vestigen, maar vooral woon-werklocaties, een lunchroom en een grote binnentuin van bijna 400 vierkante meter maken. Vooralsnog is het de afgelopen jaren niet verder gekomen dan plannen maken, terug naar de tekentafel en weer met een aangepast voorstel komen en aankloppen bij de gemeente. Dat heeft nog niet geleid tot resultaat en dat begint inmiddels behoorlijk te knagen. Het gevoel om er maar weer 'zware industrie neer te knallen' krijgt de overhand, zo geeft Raoul eerlijk toe. 'Iedereen is er klaar mee' En niet alleen bij hem zelf neemt het enthousiasme af en trekt de energie om iets moois te maken van de Mussenstraat 55, dat inmiddels op initiatief van de gemeente een monumentenstatus heeft, langzaam weg. "De architect heeft zoveel tekeningen moeten maken. Hij is er klaar mee. Eigenlijk is iedereen er klaar mee", vertelt Raoul. Waar het nu precies aan schort, daar krijgt hij de vinger niet precies achter. Dat komt ook omdat een onderling gesprek over de inhoud maar niet lukt. Al anderhalf jaar hoopt hij het meest recente plan te kunnen toelichten aan de wethouder en de betrokken ambtenaren. Hieronder wat beelden van hoe de Mussenstraat 55 eruit zou komen te zien volgens het huidige idee van de ontwikkelaar.

Mussentstraatplan: hal vanaf de straat gezien Makeltrent

Mussenstraatplan: nieuwbouw vanaf de straat gezien Makeltrent

Mussenstraatplan: de hal richting de straatkant Makeltrent

Mussenstraatplan: de nieuwbouw binnentuin Makeltrent Volgende

Het liefst licht hij het voorstel toe in de voormalige fabriek van Brandsma Metaal Veredeling zelf, zodat de gasten een duidelijk beeld en gevoel krijgen bij wat hij precies wil. Maar daar komt het steeds niet van. "Je krijgt geen dialoog, daardoor kan ik ook niet zeggen dat er sprake is van samenwerking." Zoveel afdelingen Terwijl hij door de vele papieren bladert, zegt hij grappend: "Ja, waar loopt het volgens de gemeente eigenlijk niet op stuk." Vervolgens somt hij een lang rijtje gemeentelijke afdelingen op die wel ergens moeite hebben met zijn Mussenstraatplan. Bij ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw, monumenten, parkeren, landschap en milieu hebben ze wel iets op en aan te merken op het voorstel. Raoul en de gemeente lijken in al die jaren geen stap dichterbij te komen en dat terwijl Van de Wetering duidelijk aangeeft bij het maken van de plannen goed te hebben gekeken naar de gemeentelijke regels en wensen van de politiek. De voorstellen zijn een soort van 'naar het bekkie' geschreven van de gemeente. Dimdammen In de afgelopen jaren is er vooral op papier veel gedimdamd over de verhouding tussen wonen en werken en komen er volgens de ontwikkelaar steeds nieuwe en andere wensen op tafel. De gemeente wilde eerste een verhouding van 70 procent werk en 30 procent woningen. Tekst gaat verder onder het kader.

Hilversum zegt echt wel te willen meedenken met eigenaar Het beeld dat de gemeente bij ieder plan voor de Mussenstraat 55 steeds met andere eisen op de proppen komt, klopt totaal niet. Hilversum distantieert zich van dat standpunt, zo blijkt uit een reactie op vragen van NH Nieuws. "We willen echt wel meedenken." Dat het een lang proces is waarin de gemeente al meerdere plannen beoordeeld heeft, wordt bevestigd. Ieder voorgelegd plan wordt getoetst aan de beleidskaders. Daar zijn adviseurs van meerdere afdelingen bij betrokken. Bij de behandeling van het laatst ingediende voorstel is opnieuw vastgesteld dat het plan van Makeltrent op verschillende onderdelen afwijkt van wat de gemeente in janauri 2020 heeft meegegeven. Dan gaat het volgens Hilversum onder meer om de verhouding tussen wonen en werken, het aantal parkeerplaatsen en de gewenste categorie woningen. "Wij hebben richting de eigenaar aangegeven dat zijn plan wel mooie intenties heeft en dat wij positief staan tegenover het combineren van de functies werken en wonen. De uitvoering moet alleen anders", luidt nadere uitleg. Dat de gemeente serieus werk wil maken van de ontwikkeling van de oude metaalfabriek blijkt ook uit de inmiddels gemaakte afspraak met Van de Wetering. In de gevraagde reactie meldt Hilversum dat beide partijen elkaar binnenkort (lees: eind volgende week) spreken. Die afspraak is overigens gemaakt in de periode dat NH Nieuws vragen stelde en het ontvangen van de antwoorden.

Quote "Dit plan is nu financieel niet eens meer haalbaar. Het is echt een neerwaartse spiraal" Projectontwikkelaar raoul van de wetering

Inmiddels zou Hilversum kunnen leven met een fifty-fiftyverhouding. Ook op dat plan zijn er, zoals hierboven al geschetst, in het raadhuis meerdere kritiekpunten. Toestemming om aan de slag te gaan ontbreekt nog steeds. De impasse duurt voort. Dat Raoul in de wachtkamer moet blijven zitten, heeft wel gevolgen. Niet alleen kost de stilstand en het continu maken van nieuwe plannen klauwen met geld, maar het betekent ook dat het plan niet verder te verdiepen is en er geen partijen kunnen worden gezocht die verderop in het proces willen aanhaken. Daarnaast moet de provincie Noord-Holland eveneens lang wachten totdat de ontwikkelaar de vervuilde grond van de voormalige metaalfabriek kan gaan weghalen. Oorlog rijker Bijkomend probleem van anderhalf jaar stilstand is dat de wereld inmiddels behoorlijk anders is. Dat heeft gevolgen voor het totale plan. “Jammer genoeg zijn we een oorlog rijker. Door alles wat er speelt zijn de bouwkosten veel hoger en rijzen de rentes pan uit. Dit plan is nu financieel niet eens meer haalbaar. Het is echt een neerwaartse spiraal.” Hoe nu verder? Dat is de hamvraag. Voorlopig zit er niet anders op om te wachten totdat de gemeente een gesprek wil aangaan. “In plaats van over randzaken kunnen we dan over de inhoud praten”, klinkt Raoul hoopvol.

Zo ziet de hal van de voormalige metaalfabriek er nu uit. - Makeltrent