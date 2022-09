Raad in gesprek met wethouder na onrust over mogelijke bouwplannen Kersenboogerd

Hoornse oppositiepartijen hielden gisteravond op het stadhuis een bewonersavond over de mogelijke bouwplannen van het college in de wijk Kersenboogerd. Bewoners zijn in groten getale op de uitnodiging ingegaan. Het collegevoorstel dat dinsdag bij de raadsvergadering als hamerstuk op de agenda staat, bleek nog niet met hen te zijn besproken.

Volgens John Halsema (Hoorn Lokaal), als enige afgevaardigde van het college aanwezig, zal de inspraakprocedure na dinsdag worden opgestart. Te laat volgens de bewoners. Halsema benadrukt dat het dinsdag uitsluitend gaat om een onderzoeksvoorstel naar bouwmogelijkheden in de zes zoekgebieden. Arnica Gortzak, fractievoorzitter bij de PvdA, zegt dat ze in de vier jaar dat ze in de raad zit te hebben geleerd dat 'besluiten achteraf vaak andere gevolgen hebben dan vooraf geschetst wordt door het college'. Samen met onder meer Liberaal Hoorn, Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn doet zij een pleidooi om het voorstel van de agenda te halen, en eerst met de bewoners in gesprek te gaan. Het liefst wijksgewijs.

Grote onrust

Aan de Rietzanger is de onrust erg hoog, vertelt een bewoner. "Verander niet wat goed is", zegt Fleur Gabel. "Eén van de successen van de wijk is de volkstuin. Daar zijn vriendschappen ontstaan." Ook zorgt het park voor sociale cohesie. "Daar valt het salaris dat iemand verdient weg en zijn we allemaal gelijk", vult een andere bewoner haar aan. "Haal het park weg en je krijgt er meer criminaliteit voor terug."

Een bewoner van de Kersenboogerd, die is opgegroeid in de Hoornse wijk Grote Waal, laat weten hoe daar de problemen zijn verdwenen: "Oude flats zijn vervangen met nieuwe flats, waarin koopappartementen en sociale huurappartementen worden gecombineerd." De Realistische Partij (DRP) is ook voorstander van sloop en vervangende nieuwbouw in plaats van het bebouwen op groen. Ellen van der Knaap (Fractie Tonnaer) meent dat het verdwijnen van groen nooit onderdeel uitmaakte van het project 'Kansen voor de Kersenboogerd', het opknappen van woningen dat is besproken.

'Parkeerplaatsen hebben we genoeg'

Een bewoner van de Patio ziet niets in het weghalen van groen voor parkeerplaatsen: "We hebben er al genoeg." En wat de woningnood betreft, staan er volgens haar meerdere gebouwen leeg in Hoorn. "Ook het MIX-gebouw stond jaren leeg. Volgens de gemeente kon er niemand wonen, maar nu de oorlog in Oekraïne is uitgebroken kan het wel." John Halsema van Hoorn Lokaal sluit de avond met een toezegging: "Ik ga met de wethouder in gesprek."