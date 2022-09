Buurtbewoners Kersenboogerd geschrokken van mogelijke bouwplannen in park: "Wij leven hier"

Buurtbewoners aan de Rietzanger vrezen voor nieuwbouw in hun zo geliefde park met een speeltuin en aangrenzende volkstuinencomplex. De gemeente heeft onlangs een studie laten doen naar de haalbaarheid van extra woningen in de wijk Kersenboogerd. En daar wordt geschrokken op gereageerd: "Er zijn veel betere plekken dan hier, en in dit park komt de hele buurt samen."

In een inventarisatie, die de gemeente Hoorn heeft laten uitvoeren door een architectenbureau uit Amsterdam, komen zes beoogde zoekgebieden naar voren. In dit rapport zijn die zoekgebieden verder uitgewerkt om een beter idee te krijgen van wat er mogelijk is bij verschillende scenario's.

Het park is volgens de buurtbewonners meer dan een stukje groen. "Wij leven er en de kinderen maken hier nieuwe vrienden", zo vertelt iemand. Een andere meneer vertelt dat hij het vooral vervelend vindt dat de plannen ook niet duidelijk zijn. "Ze komen zomaar uit de lucht vallen en er zijn meerdere versies, ik weet het allemaal niet."

Een buurtbewoner die al 35 jaar in de wijk woont, vertelt dat hij het enorm zonde zou vinden als er nieuwbouw komt. "Toen ik hier kwam wonen, was alles nog maagdelijk open en waren de boompjes nog klein." Hij wijst erop dat je niet zomaar een nieuw park hebt. "Nieuwe bomen laten groeien? Dat duurt jaren", rekent hij uit.

'Nectarkroeg'

In die inventarisatie is ook te zien dat er onderzoek is gedaan naar bebouwing op de plek van het volkstuinencomplex. Volgens een meneer, die aanwezig is op het complex, moet de gemeente zich daar wel in vergist hebben, omdat ze anders de biodiversiteit in de wijk vernietigen. "Dit is een soort 'nectarkroeg' voor de Kersenboogerd en dat is nergens anders in de wijk." Hij vertelt dat er nog weinig bloemen in de particuliere tuinen groeien en de volkstuinen er vol mee staan, zoals aan de Rietzanger. "Het is nu al bijna herfst, dus het ziet er al wat vroomer uit maar in de zomer staat hier alles in bloei."

Met de insectentellingen komt het complex al jaren naar voren als hotspot voor vlinders. "Wij scoren per vierkante meter zelfs beter als natuurgebied het Mak, wat de gemeente ecologisch onderhoud", vertelt de meneer op het volkstuinencomplex.

Nog niets concreets

De buurtbewoners zijn dus geschrokken, maar volgens de gemeente is er niet zo veel aan de hand. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat het puur om een inventarisatie gaat en dat er nog niets concreets is. "Er liggen geen bouwplannen op tafel. Als dat wel zo zou zijn, dan betrekken we natuurlijk de buurt erbij, maar zover zijn we niet. Ook de gemeenteraad moet er nog over beslissen."

De gemeente wil de buurtbewoners binnenkort over dit rapport informeren middels een raadsbrief, waarmee ze hun zorgen hopen weg te nemen.