Ondernemer teleurgesteld na Prinsjesdagavontuur: "Eerst zien dan geloven"

Gerard kijkt tevreden terug op gisteren, het was een leuke dag en fijn om er als ondernemer een dagje uit te kunnen en bijzonder ook om eens in Den Haag te komen. Over het aantal politici dat hij kon spreken, is hij minder enthousiast. De Kamerleden die wel kwamen zoals Lilian Marijnissen, Pieter Omtzigt en Wybren van Haga namen ruim de tijd, vertelt Gerard.

Overheidssteun

Gerard is blij met de miljarden die het kabinet vrijmaakt om particulieren te helpen hun energierekening te betalen. Maar dat er geen woord werd besteed aan steunplannen voor ondernemers, vindt hij onbegrijpelijk. "We hebben een rechts kabinet, maar ze hebben ons compleet links laten liggen", vindt Tesselaar.

In de belofte van minister Adriaansens van Economische Zaken dat ambtenaren hard aan het werk zijn zo'n plan te schrijven heeft hij weinig vertrouwen. "Eerst zien dan geloven", aldus de nuchtere ondernemer uit Schagen.