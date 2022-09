Overvallers snackbar gingen ervandoor met onbekende buit, mogelijk honderden euro's

Het tweetal dat twee weken geleden een snackbar aan de Nieuwstraat in Den Helder heeft overvallen, is ervandoor gegaan met een buit. Dat bevestigt de politie. Om hoeveel geld het gaat, kan ze vanuit het oogpunt van daderinformatie niet zeggen.

Het zou gaan om honderden euro's, zo meldt een iemand die naast de snackbar woont op sociale media. 'Er is 400 euro buitgemaakt', schrijft hij. Om de eigenaren te helpen, is hij samen met andere buurtbewoners een inzamelactie gestart. Hij meldt dat ze aan de deur collecteren, maar ook online een crowdfundingsactie hebben opgezet.

Online is er tot nu toe meer dan 200 euro opgehaald. Hoeveel er aan de deuren is opgehaald, is niet bekend.

Mondkapje

Overigens is er nog niemand aangehouden voor deze overval. Bij de overval werden medewerkers met een wapen bedreigd. Het zou gaan om twee jongens van rond de 20 jaar oud met donkere kleding aan. Ze droegen waarschijnlijk een mondkapje tijdens de overval.