Snackbar overvallen in Den Helder

Aan de Nieuwstraat in Den Helder is gisteravond rond 20.00 uur een snackbar overvallen, waarbij de medewerkers met een wapen zijn bedreigd. De politie vermoedt dat de overvallers twee jongemannen zijn en dat ze een mondkapje op hadden tijdens de overval.

Via Burgernet is na de overval opgeroepen naar de overvallers uit te kijken. Het zou gaan om twee jongens van rond de 20 jaar oud met donkere kleding aan. Tijdens de overval droegen ze waarschijnlijk een mondkapje en capuchon, ook hadden ze een witte tas bij zich.

Of er bij de overval iets buit gemaakt is, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt. "Er is nog niemand aangehouden voor de overval", zegt hij. De politie is op zoek naar getuigen.