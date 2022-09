Sfeervolle Damloop By Night was 'afzien, pittig, maar leuk'

"Ik heb er 36 minuten over gedaan. Ik ben tevreden. Het is erg sfeervol en er zijn veel mensen die je aanmoedigen. Ik heb echt lekker gelopen", vertelt een deelnemer die net over de finish komt.

Even later strompelen twee vrienden arm in arm over de finish: "De sfeer was gezellig, maar we vonden het zwaar. We gaan nu bier drinken", roepen ze uitgelaten. Een groepje dames met lichtgevende rokjes is ook blij dat ze de finish gehaald hebben: "Ons logo is blauw. Dus deze lichtgevende, blauwe rokjes zijn helemaal fantastisch. Het was pittig, en afzien maar we hebben het gered", vertellen ze trots.

Weer een andere deelnemer laat weten deze tocht slechts als opwarmertje te zien: "Morgen ben ik er weer!", vertelt hij enthousiast.

Om 10.00 uur gaan tienduizenden deelnemers van start. NH Nieuws doet live verslag op televisie, website en ons YouTube-kanaal.