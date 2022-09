Weer tienduizenden deelnemers van start bij Dam tot Damloop

Na drie jaar kan het eindelijk weer: de Dam tot Damloop is dit weekend terug van weggeweest. 's Ochtends gaan de fietsers van start, in de loop van de ochtend volgen de renners. NH Nieuws en AT5 zijn er live bij van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

De Dam tot Damloop is met ruim 70 duizend deelnemers het grootste hardloopevenementen van Nederland. Dit jaar wordt het evenement voor de 36e keer gehouden. Vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam start de loop met een afstand van tien Engelse mijl, omgerekend 16,1 kilometer. Via de IJ-tunnel komen de lopers aan in Amsterdam-Noord waar ze de weg naar Zaandam voortzetten en finishen in Zaandam.

Om 10.19 uur starten de eerste renners, verwacht wordt dat na 11.10 uur de eerste deelnemers over de finish komen. In totaal rennen er vandaag zo'n 40 duizend mensen van Amsterdam naar Zaandam.

Vorig jaar kreeg de organisatie de tegenslag dat het evenement voor de tweede keer op rij niet door mocht gaan vanwege de coronamaatregelen. Maar ook dit jaar ging de organisatie niet vlekkeloos, er was drie weken geleden namelijk nog een flink tekort aan vrijwilligers. Ruim 1.500 mensen zorgen er jaarlijks voor dat het in goede banen wordt geleid.

