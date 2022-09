KLM schrapt dit weekend 56 vluchten: vliegtuigen vertrekken alsnog zonder passagiers

KLM zegt 'ontstemd' te zijn vanwege het besluit om nog meer vluchten te annuleren. In september en oktober was al een capaciteitsbeperking, maar vanwege het personeelstekort bij de beveiliging op Schiphol moeten per direct nog meer vluchten worden geschrapt. Dat komt neer op 9.250 minder passagiers per dag die vanaf de luchthaven kunnen vertrekken.

KLM wil reizigers in het buitenland die naar Schiphol vliegen niet duperen. Daarom ziet de maatschappij zich genoodzaakt om vluchten leeg dus zonder passagiers vanaf Schiphol te laten vertrekken.

Nog meer annuleringen op komst

Morgen en maandag worden er meer KLM-vluchten geannuleerd. Morgen gaat het om 22 vluchten die niet door gaan. Ook andere luchtvaartmaatschappijen gaan gedwongen worden om vluchten te schrappen. Volgens Schiphol moeten vluchten geannuleerd worden om de veiligheid van passagiers en personeel in de terminals te kunnen garanderen.