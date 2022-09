Onderzoek in huis IJsselstraat na drie weken nog aan de gang • Tweeduizend Velsenaren krijgen energietoeslag (na 1.500 aanvragen)

Drie weken nadat het lichaam van een 34-jarige Oekraïense in een huis aan de IJsselstraat in IJmuiden werd gevonden, gaat het onderzoek in de woning nog door. Dat meldt de IJmuider Courant. De politie zou er gisteren en vandaag de ramen hebben afgeplakt met zwart plastic.

In de week na de vondst van de vrouw deden de technische recherche en defensie al onderzoek in het huis, wat zorgde voor allerlei geruchten in de buurt (zie video onderaan).

Inmiddels is er iets meer duidelijk: op 21 augustus zou de vrouw in Amsterdam als vermist zijn opgegeven, waarna het politie-onderzoek twee dagen later naar de IJmuidense IJsselstraat leidde. Naast de het lichaam van de vrouw, vond de politie ook wapens. De bewoner van het huis, een 34-jarige man, is opgepakt door de politie en zit nog vast.

Bekijk hier de video van twee weken geleden.