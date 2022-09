Schreuder realistisch na nederlaag op Anfield: "Je kunt niet zeggen dat het onverdiend is"

Alfred Schreuder toonde zich na afloop van de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Liverpool realistisch. Hoewel de winnende goal pas laat viel, erkende hij dat het verlies niet onverdiend was. "Liverpool was denk ik wel de betere vandaag. Dat is duidelijk en dat is ook geen schande."

Ook doelman Remko Pasveer zag dat Liverpool sterker was. "Dit is leerzaam voor ons als team. Als je ziet hoe wij van begin af aan niet op een hoog tempo voetballen van achteruit en in de problemen komen, dan is dat denk ik een punt dat we mee moeten nemen."

Ook Schreuder zag genoeg goede dingen dinsdagavond op Anfield en had zelfs nog even hoop op de winst. "Twintig minuten voor tijd had ik het gevoel dat we meer grip kregen en meer omschakelmogelijkheden. Dat leidde tot een grote kans voor Daley Bland. Dat 'ie dan aan het eind valt uit een standaardsituatie is zuur."

Frustratie

Pasveer speelde zelf een prima wedstrijd, maar legt na de wedstrijd uit dat hij vooral baalt. "Je wilde graag een punt halen of winnen. Als we met een punt weggaan dan heb ik zoiets van: oké, het heeft nut gehad. Maar dat mocht niet zo zijn, dus ga je wel met frustratie terug."