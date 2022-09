Niki Terpstra stopt met wielrennen: "Tijd om dit hoofdstuk af te sluiten"

De Noord-Hollander kan terugblikken op een imposante carrière. Zo won hij in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 De Ronde van Vlaanderen. Ook pakte hij drie keer de nationale titel op de weg (2010, 2012, 2015). De afgelopen jaren waren minder succesvol mede door een aantal zware blessures.

Nog niet klaar

De laatste drie seizoenen reed Terpstra in Franse dienst voor Team TotalEnergies. Zijn grootste successen boekte hij echter in zijn acht jaar bij het Belgische Quick-Step. Terpstra laat weten dat hij nog niet klaar is met fietsen. De verwachting is dan ook dat hij zich gaat bezighouden met het gravelbiken.