Een kijkje backstage: van auditie tot jubileumvoorstelling 'Ik ben een ster!?'

Een jaar lang hebben de leerlingen van het Nederlands Kindertheater (NKT) alles op alles gezet om een voorstelling te creëren over hun eigen theaterschool. De repetities zijn leuk, maar duren soms ook lang en dan voelt de uitvoeringsdatum erg ver weg. In een korte documentaire nemen Thijs en Ileana je mee.

Voor Thijs is het zijn laatste jaar, Ileana weet het nog niet. Beide hebben een jaar lang alles gegeven om te stralen in de Purmaryn. En dit werd ze niet altijd gemakkelijk gemaakt, want door het coronavirus moesten de leerlingen soms flink schakelen.

Van het taartmoment met de cast tot gefrustreerde leraren: in 16 minuten laat het NKT momenten uit het afgelopen theaterjaar zien.